Debinha dá assistência no empate do Kansas City na NWSL

Após a pressão inicial, o Racing Louisville conseguiu sair um pouco mais para o jogo e, inclusive, estiveram perto de ficar com uma jogadora a mais na partida. Isso porque o Kansas City escapou de levar um cartão vermelho aos 12 minutos. Izzy Rodriguez acertou DeMelo e o árbitro foi enviado ao monitor para uma possível expulsão, mas deu apenas o amarelo.

Em seguida, Emma Sears deu um chute que virou cruzamento para Lauren Milliet abrir o placar. No final do primeiro tempo o VAR voltou a ser protagonista da partida. Desta vez, para recomendar a marcação da penalidade máxima para o Kansas City. O árbitro concordou com a marcação, e Lo'eau LaBonta converteu a chance para empatar o duelo.

Na segunda etapa veio a virada do time da casa. Aos 56 minutos, Debinha encontrou Michelle Cooper que acertou no ângulo para fazer seu 13º gol nesta temporada. A resposta das visitantes veio 12 minutos depois, com o gol de cabeça de Abby Erceg em jogada de escanteio.

Por fim, os minutos finais guardam ainda mais emoção para o confronto. Aos 92 minutos, Gabby Robinson chutou com desvio e deixou o time de Debinha novamente à frente no placar. No entanto, o Racing Louisville reagiu logo na sequência, e empatou o jogo com um gol de Savannah DeMelo aos 94 minutos.