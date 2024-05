Ferroviária bate América e é o novo vice-líder do Brasileiro

Em jogo isolado deste domingo (19), a Ferroviária recebeu o América-MG na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e conquistou a vitória por 2 a 0. Desta forma, as comandadas da técnica Jéssica de Lima assumem a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Feminino A-1, com 24 pontos, atrás apenas do líder Corinthians, com 31. Do outro lado, o time mineiro permanece com 14 pontos e na oitava posição. Apesar de não ter feito nenhum dos gols, a meio-campista Micaelly foi decisiva no triunfo.

A Ferroviária demorou para abrir o placar, mas conseguiu ainda no primeiro tempo. A rede só balançou pela primeira vez aos 38 minutos. Pelo lado esquerdo, Micaelly cobrou escanteio na primeira trave, a meio-campista Duda Santos desviou e a zagueira Luana finalizou com força. Mostrando entrosamento nas bolas paradas, as Guerreiras Grenás ampliaram aos 8 da segunda etapa. Desta vez pelo lado direito, Micaelly bateu escanteio e Duda Santos cabeceou de forma precisa no canto direito da goleira.

Resultados do Brasileiro Feminino A-2

Três jogos foram realizados neste domingo (19) no Campeonato Brasileiro Feminino A-2. Na Arena Amazônia, o Instituto 3b, dono da casa, venceu o Fortaleza, por 2 a 0. Os gols foram anotados por Gabi Batista e Paulinha. Com o resultado positivo, o clube de Manaus se mantém na liderança do Grupo B, com 16 pontos. Já o time cearense fica com nove pontos e cai da segunda para a terceira colocação, sendo superado pelo JC FC.