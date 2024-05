Brasil fecha domingo na Eindhoven Cup com oito finalistas

A seleção brasileira de boxe fecha o domingo (19) com salto positivo na Eindhoven Cup, competição realizada nos Países Baixos. Dos dez boxeadores que entraram na disputa do torneio, oito estão nas finais de suas categorias. Os últimos a garantirem suas vagas foram Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley (92kg) e Abner Teixeira (92+kg). Eles se juntam à Caroline Almeida (50kg), Michael Trindade (51kg), Tatiana Chagas (54kg), Luiz Oliveira (57kg) e Beatriz Ferreira (60kg).

Domínio brasileiro

O primeiro a entrar no ringue na segunda sessão do dia na Eindhoven Cup foi Wanderley Pereira e o rival dele foi Silvio Schierle, da Alemanha. O boxeador da categoria 80kg venceu o combate com decisão por 4 a 1. O brasileiro foi melhor na maior parte da disputa, sendo ameaçado em poucas oportunidades. Na final, que será disputada nesta segunda-feira (20), Wanderley terá pela frente Callum Peters, da Austrália. O oponente do brasileiro na luta decisiva superou na semifinal Vitaly Walter, da Alemanha.

Em seguida foi a vez de Keno Marley brigar por sua vaga na final. E, para isso, o atleta da categoria 92kg precisou superar Kevin Lebowski, também da Alemanha. E o segundo brasileiro a competir foi dominante no combate, ganhando por decisão unânime. Na próxima fase, Keno disputa o título da Eindhoven Cup contra Isaax Okoh, da Inglaterra. O lutador inglês conquistou sua vaga ao superar na semifinal Tyron Amo, da Alemanha.