Campeões da Etapa de Curitiba do Nacional celebram triunfo

O domingo (19) foi de definição dos campeões da Etapa de Curitiba do Circuito Nacional, a 2ª do Badminton e 1ª do Parabadminton. Três dos quatro brasileiros que disputaram a competição e estarão nos Jogos de Paris-2024 conquistaram a medalha de ouro. No simples Principal Feminino, Juliana Viana foi a vencedora. Já nas classes SL4 e SH6, ambas inseridas no programa paralímpico, os vitoriosos foram, respectivamente, Rogério Oliveira e Vitor Tavares.

Juliana Viana confirmou favoritismo batendo Sâmia Lima, por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/7. "Estou muito feliz (conquista). Foi um dos meus últimos eventos antes da Olimpíada e receber toda essa energia, ainda mais saindo campeã, me enche de motivação e mostra que estou no caminho certo. Fico contente pelo resultado no Nacional, pelo desempenho da minha equipe e por ver todos evoluindo e representando bem o badminton do Brasil", afirmou a atleta do Paulistano que, com 19 anos, disputará seu primeiro Jogos Olímpicos.

Na decisão do simples Principal Masculino, Deivid Silva foi o campeão após vitória no primeiro set (21/13) e, na sequência, desistência por lesão do oponente Jonathan Matias. "Vim com objetivo de ser campeão, mas não dessa maneira. Infelizmente o Jonathan sofreu uma lesão na semifinal e não conseguiu continuar no jogo. Fico feliz por ter sido minha primeira conquista no adulto e vou continuar trabalhando para no próximo ganhar de novo", disse.