GP Brasil de atletismo em Niterói traz novo público ao esporte

Hoje (19), aconteceu o Grande Prêmio Brasil de atletismo, em Niterói, nas dependências da UFF. O grande evento, que levou o esporte para muitos que não conheciam, contou com provas de lançamentos, saltos e 100 metros com barreiras, além da presença do atleta e ex-BBB Paulo André.

Atletas de 20 países confirmaram a presença no evento: Argentina, Bahrein, Brasil, Burquina Faso, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guiana, Jamaica, Panamá, Paraguai, México, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Em um dia repleto de competições, todas as nacionalidades diferentes se enfrentaram no lançamento de dar, 100 metros com barreiras, 400 metros, 3000 metros com obstáculos, salto em altura e mais.