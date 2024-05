Débora Menezes leva a prata no Aberto da Ásia de parataekwondo

Medalha brasileira no Vietnã! Na disputa do Aberto da Ásia de parataekwondo, a paulista Débora Menezes conquistou a medalha de prata na categoria acima de 65kg, para a classe K44. No masculino, Claro Lopes acabou eliminado nas quartas de final, em luta válida pela mesma classe, mas na chave até 80kg.

Na campanha até o pódio, Débora iniciou sua trajetória vencendo a tailandesa Jiraporn Wongsuwan pela fase de quartas de final. Logo depois, ela encarou a espanhola Dalia Santiago Moreno, segunda melhor ranqueada do evento, e conquistou mais uma vitória. Porém, na grande decisão, a brasileiro acabou superada pela uzbeque Guljonoy Naimova, atual campeã dos Jogos Para-Asiáticos e medalhista de ouro na Paralimpíada de Tóquio-2020. Claro, por sua vez, perdeu no segundo combate para o mexicano Luis Mario Nájera. Classificada para os Jogos Paralímpicos de Paris, Débora Menezes chegará na capital francesa em busca de mais um lugar no pódio. Em Tóquio, ela também levou a medalha de prata, perdendo a final justamente para Naimova. Já no Mundial de 2019, a paulista superou a uzbeque e se tornou a primeira brasileira a conquistar um título deste nível no parataekwondo. Débora ficou na segunda posição nas últimas duas edições dos Jogos Parapan-Americanos (Lima-2019 e Santiago-2023).