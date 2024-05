Guissone quebra domínio americano no Pan de paraesgrima

SÊNIOR INDIVIDUAL DE FLORETE (FEMININO)

Começando pelo feminino, no individual A, Victoria Isaacson conquistou o ouro para os Estados Unidos. Sua conterrânea Jataya Taylor ficou com a prata, enquanto a brasileira Fabiana Soares, do Sport Club Magnólia, e a canadense Amber Briar finalizaram o pódio com o bronze.

Por outro lado, no individual B, os ianques mostraram que não estavam para brincadeira e levaram outra medalha de ouro, dessa vez com Ellen Geddes, enquanto a brasileira Monica Santos, do Grêmio Náutico União, ficou com a prata. Fechando o pódio, a venezuelana Francia Jaimez e a canadense Trinity Lowthian saíram com o bronze.

SÊNIOR INDIVIDUAL DE ESPADA (MASCULINO)

Já no masculino, no individual A, o americano William Schoonover conquistou a medalha de ouro, seguido pelo brasileiro Lenilson de Oliveira, do Club Athletico Paulistano, que ficou com a prata. E por fim, o argentino Carlos Freitas e o canadense Ryan Rousell finalizaram o pódio com a medalha de bronze.

E se os americanos achavam que levariam todos os ouros do dia, no individual B, Jovane Guissone, ícone da paraesgrima, não deu trégua e foi o campeão da categoria, o que não é novidade para o brasileiro. Fecharam o pódio, o colombiano Hector Fabio Molano, em segundo, e o brasileiro Izaías Monteiro e Amelio Castro, da Federação Internacional do Esporte para Amputados e Cadeirantes, com as medalhas de bronze.