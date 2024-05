Balotelli sobe posição, mas fecha Meeting de Götzis em 12º

Fernando Ferreira, o Balotelli, concluiu neste domingo (19) sua participação no Meeting de Götzis de atletismo, na Áustria. Na disputa do decatlo masculino, o brasileiro esteve em ação em mais cinco provas: lançamento do dardo, 1500 metros, 110 metros com barreiras, salto com vara e lançamento do disco. Na somatória com os resultados das competições do sábado (18), o decatleta finalizou seu desempenho na 12ª posição, com 8050.

Em duas provas no dia do encerramento do Meeting de Götzis de atletismo, Balotelli ficou em primeiro lugar. Com a distância de 65,05m, o brasileiro liderou seu grupo no lançamento do dardo. E, com 13s91, o decatleta deixou todos os rivais de sua bateria para trás nos 110 metros com barreiras. Ele também foi bem no salto com vara, terminando em quatro lugar em sua chave com 5m. Porém, o competidor não teve bons resultados nos 1500 metros, 16º, com 5min01s22, e no lançamento do disco, 10º, com 43,13m.

Evolução no 2º dia

O campeão do decatlo do Meeting de Götzis de atletismo foi o canadense Damian Warner, com 8678 pontos. Completaram o pódio Sven Roosen, dos Países Baixos, com a medalha de prata e 8517, e Johannes Erm, da Estônia, terceiro lugar e 8462. No segundo dia de disputas, Balotelli melhorou sua posição, já que havia finalizado as cinco provas da abertura do evento em 19º. O decatleta é o atual medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023