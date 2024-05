Ao lado da família, Bia Dizotti celebra vaga na Olimpíada

Bia Dizotti nadou na seletiva olímpica com as suas unhas pintadas de vermelho, branco e azul. A escolha de cores foi para representar o seu clube, a Unisanta, mas também para lembrar do seu principal objetivo na competição: carimbar o passaporte e ir à França para sua segunda Olimpíada. Ela venceu os 1500m livre na seletiva olímpica com um tempo de 16min13s02. A marca foi quatro segundos acima do índice olímpico da prova, mas Bia se garantiu em Paris-2024 com os seus tempos feitos durante o Mundial de 2023.

No final do ano passado, Bia Dizotti passou por uma cirurgia para tirar três teratomas no ovário esquerdo. Assim, ela ficou alguns dias fora da piscina, mas logo voltou a treinar mirando o Mundial de 2024 e os Jogos Olímpicos. No Mundial, Bia não conseguiu um bom tempo e ficou de fora da final. Mas agora, na Seletiva Olímpica, a nadadora voltou a mostrar a sua melhor forma. "O 1500m é uma prova muito difícil de nadar. Desde os Jogos Pan-Americanos no ano passado eu não nadava para abaixo de 16min20s, então para mim foi um conquista. Passei por altos e baixos para entender quem eu sou, entender o meu nível de natação. Hoje eu saio feliz, um pouco insatisfeita, mas classificada pra Paris", disse a atleta em entrevista ao Olimpíada Todo Dia.