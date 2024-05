Cachorrão e Mafê lideram eliminatórias da Seletiva Olímpica

Nos 400m livre feminino, Maria Fernanda Costa foi a mais rápida com um tempo de 4min10s83, seguida por Gabrielle Roncatto, com 4min13s31. A dupla também já nadou para abaixo do índice olímpico e não deve ter dificuldades para conseguir a marca novamente na final.

De olho no revezamento

Nos 100m borboleta feminino e nos 100m peito masculino, nenhum atleta entrou com um tempo de inscrição abaixo do índice olímpico. Mesmo se não conseguirem a marca, existe a possibilidade dos campeões das provas devem compor o revezamento 4x100m medley misto. Nos 100m peito, João Gomes Júnior foi o mais rápido das eliminatórias com um tempo de 1min00s87.

Já entre as mulheres, Celine Bispo foi a mais rápida das eliminatórias dos 100m borboleta, com um tempo de 59s76. A surpresa fica por conta da eliminação precoce de Giovanna Diamante, semifinalista do Mundial de 2022 e que já nadou na casa dos 57 segundos, perto do índice olímpico. Giovanna ficou em 11º lugar com um tempo de 1min00s83