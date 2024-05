Debinha e mais 2 são convocadas para amistosos após cortes

A Seleção Feminina de futebol anunciou mais três convocadas para os amistosos contra a Jamaica em Pernambuco e Bahia. As atacantes Debinha e Laís Estevam, além da lateral Bruninha foram chamadas pelo técnico Arthur Elias. Elas chegam para substituir as vagas de Bia Zaneratto, Fê Palermo e Priscila.

Debinha recebeu a convocação para substituir Bia Zaneratto, que está em tratamento devido a uma lesão no pé. Já Fê Palermo sofreu uma lesão ligamentar no pé direito na partida contra o Fluminense e não poderá servir à seleção feminina nesta Data Fifa. Mesma situação de Priscila, que teve uma lesão na panturrilha direita durante treinamento no clube. Os amistosos da Seleção Feminina no Nordeste estão marcados para 1º e 4 de junho. O primeiro compromisso contra a Jamaica acontece neste sábado, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, a partir das 17h. Em seguida, o segundo e último compromisso nesta Data Fifa será realizado na Arena Fonte, em Salvador, na terça-feira às 20h.