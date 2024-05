Com hat-trick de Jardiel, Brasil goleia na estreia do Grand Prix

"A gente sabe que estreia sempre é difícil, ainda mais na chuva, que torna tudo mais complicado. Mas a gente se concentrou, deu nosso máximo e conseguiu sair com a vitória. Pra mim, é uma honra sempre vestir a camisa do Brasil e fazer gols que ajudem a equipe", disse Jardiel após a vitória. A seleção brasileira está no Grupo B, ao lado dos anfitriões França, Colômbia e Tailândia. Os pentacampeões paralímpicos foram para a competição com dez atletas, mas não conta com as estrelas Ricardinho e Jeffinho, que foram poupados. Os cinco jogadores titulares neste domingo foram o goleiro Luan, Cássio, Maicon, Jardiel e Nonato. Além deles, Tiago Paraná, Jonatan, Paulo Vitor, Raynã e o goleiro reserva Matheus Costa compõem o elenco. O próximo compromisso do Brasil é contra a Colômbia nesta segunda-feira, a partir de 11h (horário de Brasília). A partida terá transmissão do YouTube da IBSA e você confere todas as informações no Olimpíada Todo Dia.