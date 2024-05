Dobradinha na barra fixa encerra participação do Brasil no Pan

O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Pan-Americano de ginástica artística neste domingo (26). No último dia de competição em Santa Marta, na Colômbia, os atletas brasileiros conquistaram medalhas nas disputas individuais por aparelhos. Destaque para Diogo Soares e Caio Souza, que fizeram uma dobradinha na barra fixa com ouro e prata, respectivamente. Eles conquistaram os títulos do cavalo com alças e do salto. A equipe feminina também subiu ao pódio para o país somar mais oito medalhas.

Na última final do dia, o Diogo Soares conquistou sua segunda medalha de ouro ao repetir o excelente desempenho das classificatórias e somar 14,100 na final. Caio Souza levou a prata somando 13,700, com a série de 6,3 de dificuldade, a maior da decisão. O mexicano Joseph Alfaro competou o pódio com bronze (12,667). Antes disso, a primeira medalha dia do Pan-Americano de ginástica artística veio com Diogo no cavalo com alças. Depois de avançar à final tendo problemas na apresentação, o jovem brasileiro cravou sua série na decisão e somou 13,933 (5,8 de dificuldade) para faturar o ouro. Edward Alarcon (13,300), do Peru, e o argentino Luca Alfieri (13,200) completaram o pódio com prata e bronze.