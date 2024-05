Pedro Veniss é 20º no Grand Prix de Mâcon Chaintré

O Brasil competiu com dois atletas no Grand Prix de Mâcon Chaintré de hipismo saltos. O melhor cavaleiro foi Pedro Veniss, que terminou na 20ª posição montando Duelante 3K. Com uma penalidade de 4 pontos, o time fez tempo de 78s41 a 1.45m.

No torneio 4 estrelas, mais outro conjunto brasileiro competiu na França. Pedro Muylaert, montando Captain Ciwano, terminaram na 28ª posição com 81s79 e falta de 4 pontos. Outros brasileiros inscritos mas que não competiram foram Mariana Chaves (com montaria Night Girl VD Heffinck) e Luiz Felipe de Azevedo Filho (com Click Clack VDC Z).