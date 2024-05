Kléber Ramos fica no top-10 na última prova do Pan de Ciclismo

A corrida ainda contou com outros cinco brasileiros, mas nenhum deles no top-10: Nicolas Sessler (15°), Igor Molina (27°), João Pedro Rossi (31°), André Eduardo Gohr (55°) e Diego Mendes, que não chegou a terminar o percurso.

Com o fim do Pan-Americano de Ciclismo Estrada, o Brasil (2 ouros, 1 prata e 2 bronzes) ficou em segundo no quadro de medalhas geral. Os EUA (2 ouros e 1 prata) ficaram logo atrás, em 3º, enquanto a Colômbia (4 ouros, 2 pratas e 2 bronzes) ficou em 1º.