Espada e florete são top-10 na Copa do Mundo em São Paulo

O Brasil encerrou sua participação na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de paraesgrima neste domingo (26). No último dia de competição no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), o país participou das disputas por equipes da espada masculina e do florete feminino. Com Derrotas na estreia, os times acabaram sem medalhas, mas terminaram entre os 10 melhores do torneio.

O trio formado por Jovane Guissone, Kevin Damasceno e Lucas Julião conquistou o 9º lugar da espada masculina. Eles estrearam com uma derrota para Alemanha por 45 a 35 e tiveram que disputar a chave de reclassificação. Nela, conseguiram bye na semifinal por conta do ranqueamento e estrearam direto no jogo que valeu a 9ª colocação. Enfrentando a Venezuela, despacharam os irmãos sul-americanos por 45 a 32 para fechar a participação no torneio. A equipe feminina do florete teve Carminha Oliveira, Fabiana Soares e Monica Santos. Elas sofreram uma dura derrota nas oitavas de final para a Coreia do Sul por 45 a 13. Assim como o time da espada, o trio pegou bye na semifinal da chave de reclassificação pelo 9ª lugar. Contudo, acabaram sofrendo mais um revés para Geórgia por 45 a 10 e fecharam com a 10ª posição.