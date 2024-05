Campeãs em Brasília, Duda e Ana Patrícia ampliam freguesia

Duda e Ana Patrícia voltaram a conquistar uma etapa da Elite 16 do Circuito Mundial de vôlei de praia neste domingo (5). Após um quinto lugar em Doha, no Qatar, as brasileiras foram campeãs em Brasília ao derrotarem as estadunidenses Nuss e Kloth na final e ampliarem a freguesia das rivais com a décima vitória no confronto e nenhuma derrota. As líderes do ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) levaram a melhor por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/14.

Recuperação e domínio

O duelo começou com Ana Patrícia com dificuldades na recepção. A camisa 1 do Brasil sofreu três aces e a dupla dos Estados Unidos anotou 5 a 2. As brasileiras reagiram e, aos poucos, foram diminuindo a desvantagem. O jogo mudou de mãos quando a partida estava 13 a 11 para as rivais. Duda foi para o saque e o time verde-amarelo virou para 16 a 13, com cinco pontos seguidos. Duda fez dois aces, dois pontos de contra-ataque e Ana Patrícia contribuiu com bloqueio e em mais um contra-ataque.

A vantagem das brasileiras aumentou com mais dois aces seguidos de Duda: 20 a 16. E o ponto que finalizou o primeiro set foi novamente da camisa 2, em contra-ataque com largadinha. No retorno ao jogo, Ana Patrícia voltou a ter problemas com a recepção e Nuss e Kloth fizeram 4 a 0 após dois passes complicados da camisa 1. Assim como no primeiro set, a dupla do Brasil se recuperou e desta vez foi ainda mais cedo. Ana Patrícia colocou na areia após bloquear e contra-atacar em seguida: 6 a 6.