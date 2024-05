Fal Silva, guitarrista da Afrocidade, morre aos 32 anos após ser espancado

Fal Silva, guitarrista da banda baiana Afrocidade, morreu aos 32 anos, vítima de espancamento.

O que aconteceu

Segundo a polícia civil, Flávio de Oliveira da Silva foi espancado na noite de sexta-feira (24), em Camaçari, no bairro Novo Horizonte.

O crime vai ser investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). "As guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas", afirma a organização em nota.