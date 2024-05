André e George dão sobrevida ao Brasil no Elite 16 de Espinho

ELITE 16 DE ESPINHO

O dia já não começou nada convidativo, com as duplas brasileiras Tainá e Victoria e Carol e Bárbara sendo eliminadas logo de cara, para as chinesas Xue e Xia (2 a 0) e as suíças Hüberli e Brunner (2 a 1), respectivamente. E finalizando a passagem feminina pelo torneio, a dupla Ana Patrícia e Duda caíram para as americanas Nuss e Kloth, por 2 sets a 0.

Já no masculino, Evandro e Arthur caíram na primeira do dia contra os suecos Åhman e Hellvig, por 2 a 0. Mesmo com a queda dos seus companheiros de nação, André e George não desanimaram. Vitória contra os tchecos Perusic e Schweiner por 2 a 1, e, nas quartas, outra vitória, mas dessa vez por 2 a 0 sobre os australianos Nicolaidis e Carracher.

Amanhã, nas semifinais, André e George poderão vingar Evandro e Arthur, já que enfrentarão os suecos que os eliminaram.