Bahia faz bom jogo e goleia no Brasileiro Feminino-A2

A partida de destaque do dia foi entre o Bahia e o Atlético Paraense. O líder da tabela carimbou o seu favoritismo marcando 3 gols no adversário que só conseguiu acertar o gol uma vez. Portanto, o placar foi de 3 a 1. O jogo aconteceu no em Pituaçu, em Salvador. Com o resultado positivo, o Bahia permanece como o primeiro na tabela do campeonato, com uma pontuação de 9. Até agora, o time não perdeu nenhum jogo. Já o Atlético Paranaense permaneceu na quinta colocação com 5 pontos.

Grupo B

Para finalizar o dia, no grupo B, o Fortaleza foi derrotado pelas donas da casa, o JC, por 1 a 0. O jogo foi no Florão no Amazonas. O duelo foi bastante equilibrado, o gol para as tigresas só saiu no segundo tempo e a protagonista foi a jogadora Helena. A classificação na tabela com o JC em sexto colocado com três pontos. O Fortaleza, permaneceu em terceiro com seis pontos no total.