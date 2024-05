Evandro e Arthur estão a uma vitória de vaga olímpica

Já classificados para os Jogos Olímpicos de Paris, André e George garantiram vaga na semifinal do Elite 16 de Brasília. Nas quartas de final, eles tiveram pela frente Cherif e Ahmed, dupla do Catar medalhista de bronze em Tóquio. A partida durou pouco mais de um set. Após abrirem 1 a 0 com 22/20, os brasileiros contaram com problemas físicos dos rivais no início da segunda parcial para avançar.

Duda e Ana Patrícia na semifinal

Classificadas direto para as quartas de final, Duda e Ana Patrícia reencontraram as norte-americanas Hughes e Cheng, que haviam eliminado Tainá e Victoria nas oitavas por 2 a 1 (17/21, 21/15 e 15/13). Assim como aconteceu no duelo no Finals do ano passado, as brasileiras levaram a melhor contra as atuais campeãs mundiais de vôlei de praia e avançaram com 21/19 e 21/15.

Agora, as líderes do ranking vão enfrentar as holandesas Stam e Schoon na semifinal. Nas quartas de final, a dupla holandesa despachou Bárbara Seixas e Carol Solberg de virada: 2 a 1 (18/21, 21/19 e 15/13). Além disso, Agatha e Rebecca também caíram nas quartas após perderem das suíças Esmée e Zoé por 21/18 e 21/16.