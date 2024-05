Brasil vence EUA, quebra jejum e assume liderança da VNL

Gabi foi a maior pontuadora da partida, com 24 pontos. Foram 21 de ataque, um de bloqueio e dois de saque. Ana Cristina, grande destaque dos dois primeiros jogos, também foi bem acionada e anotou 13 pontos. Rosamaria marcou 11 pontos, Júlia Kudiess fez nove e Diana anotou sete. Pelo lado estadunidense, Larson fez 17 pontos, enquanto Skinner e Frantti anotaram nove cada.

Com o resultado diante dos EUA, o Brasil chega a três vitórias em três jogos. Com nove pontos somados, a equipe aparece na liderança isolada da VNL. Os EUA, por outro lado, chegaram à segunda derrota em três jogos. Encerrando a primeira semana, a seleção comandada por José Roberto Guimarães voltará a jogar no domingo (19), às 10h, contra a Sérvia.

Começo arrasador

Os Estados Unidos marcaram os dois primeiros pontos do jogo, mas logo o Brasil passou a frente após ótima passagem de Gabi no saque, que contribuiu com cinco pontos seguidos. A torcida também fez a diferença e manteve as jogadoras com a intensidade alta. Quando o Brasil chegou a 12/6, os EUA já haviam pedido seus dois tempos técnicos - que de pouco adiantaram.

O Brasil seguiu bem no saque e Gabi e Ana Cristina foram muito acionadas nas viradas de bola, assim como Rosamaria. O Brasil chegou 20/16, os EUA cortaram a diferença para dois pontos e Zé Roberto parou o jogo. No retorno, a seleção brasileira voltou a abrir e teve cinco set points. Depois de desperdiçar três deles, Ana Cristina chamou a responsabilidade e fechou o set em 25/22.

Mantendo o mesmo ímpeto, o Brasil voltou bem para a segunda parcial, com bons saques e eficiência nas viradas de bola. Os Estados Unidos, entretanto, mantiveram-se perto do placar durante o começo do set. Foi somente a partir do décimo ponto que o Brasil desgarrou do placar, com ótimos saques de Júlia Kudiess. A partir daí, a equipe verde-amarela passou a ser dominante e abriu até fechar em 25/16.