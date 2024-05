Aline Rocha fica em 3º no 5000m T54 do Mundial de atletismo

Na primeira sessão do segundo dia do Mundial de atletismo paralímpico, a paranaense Aline Rocha terminou no terceiro lugar na prova dos 5000m rasos para a classe T54 (para atletas em cadeira de rodas). Até o momento, o país soma oito medalhas na competição, todas conquistadas na abertura do evento.

Abrindo sua participação no Mundial, Aline completou o longo percurso no tempo de 11min42s32. Quem conquistou a medalha de ouro foi a chinesa Yajuan Tian, atingindo a marca de 11min41s76, novo recorde do campeonato. A alemã Merle Marie Menje, jovem atleta de 19 anos e campeã europeia da prova, levou a prata. Como a disputa contou com apenas três competidoras, a organização do torneio não distribuiu a medalha de bronze.