Sesi Franca vence o Minas e larga em vantagem na semi do NBB

No primeiro jogo da série de semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB), o Sesi Franca superou o Minas Tênis Clube pelo placar de 87 a 63 e começou em vantagem no mata-mata. As equipes voltam às quadras na próxima segunda-feira (20), às 19h, na Arena UniBH. Na outra chave, Flamengo e Bauru Basket se enfrentam também em busca de um lugar na grande decisão.

Após um início equilibrado de jogo, o Franca começou a abrir vantagem a partir do segundo quarto. Com um ótimo aproveitamento ofensivo e uma boa defesa, eles foram para o intervalo na frente por 39 a 27. Sem permitir qualquer reação ao rival, o Sesi anotou mais 48 pontos nas últimas duas parciais, ultrapassando a marca dos 85 pelo terceiro jogo de playoffs na atual edição do NBB. Além disso, o ala-pivô Lucas Dias terminou como cestinha do confronto e liderou o clube paulista na primeira vitória da série. Ele, que foi recém-convocado pela seleção brasileira para o Pré-Olímpico, finalizou com 17 pontos, além de seis rebotes, duas assistências e duas bolas recuperadas. Do lado do Minas, destaque para o argentino Luciano "Chuzito" González, autor de também 17 pontos, seis rebotes e duas assistências.