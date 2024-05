Luca Kumahara fala sobre os desafios no processo de transição

Passar por um processo de transição de gênero não é simples. Luca Kumahara, primeiro atleta transgênero da história do tênis de mesa, é um exemplo disto. Ele iniciou o tratamento hormonal no ano passado e, desde então, precisou lidar com muitas dificuldades em decorrência das mudanças fisiológicas sofridas por seu corpo.

"Logo que eu saí da seleção feminina, eu comecei o tratamento hormonal. Foram muitas mudanças físicas, que ainda estão acontecendo. Eu ganhei oito quilos, praticamente mais de massa magra, o que é algo positivo, mas é uma mudança muito grande para o corpo, disse Luca Kumahara, logo após sua estreia no WTT Contender do Rio de Janeiro.

O atleta precisou lidar com as dificuldades não só no dia a dia, mas também no esporte. Ele deixou a seleção feminina há um ano, após ter disputado três edições de Olimpíadas, exatamente para seguir com o processo de transição. Luca teve seus pontos nos rankings nacional e mundial zerados e passou a encarar uma nova realidade em sua modalidade.