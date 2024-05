A história da tenista que era n°1 e foi esfaqueada em jogo por fã de rival

Eu não consigo dizer que as coisas acontecem como devem acontecer. Quando eu olho pra trás, eu tenho certeza que a minha carreira teria sido diferente caso eu não tivesse sido esfaqueada. E eu vou sempre me perguntar porque eu sou a única com quem isso aconteceu, em toda história. Monica Seles ao jornal Chicago Tribune, em 2004

Com o passar dos anos, Seles, que hoje tem 50 anos, começou a negar entrevistas sobre a história que viveu na Alemanha, segundo jornalistas como Melissa Isaacson, da ESPN, que já tinha falado com a ex-atleta sobre o assunto e recebeu um "não" de seu assessor.

Monica Seles em foto recente, postada em 2019, usando camiseta da Associação de Tênis Feminino Imagem: Reprodução/X/@monicaseles10s

Já Steffi Graf, a maior rival de Seles nas quadras, encerrou a carreira com 22 Grand Slams, tornando-se a segunda maior vencedora da história. Ela venceu 11 torneios antes do incidente de Seles.

Em 1995, a alemã falou ao programa "60 minutes", da Austrália, que demorou meses para conseguir processar o que aconteceu em Hamburgo.