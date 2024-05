Tota é top-40, mas perde posições na Vuelta Feminina

As participações de Ana Vitória Magalhães na terceira e quarta etapa da Vuelta Feminina de ciclismo de estrada foram bastante contrastadas. Na primeira, a jovem brasileira conseguiu fazer sua melhor performance na corrida. Contudo, Tota acabou terminando com sua pior colocação na prova. O resultado "negativo" fez ela perder 14 posições na classificação geral, aparecendo em 93º lugar.

Começando pela etapa disputada na última terça-feira (30), Tota Magalhães conseguiu chegar entre as 40 melhores no percurso de 130km entre as cidades espanholas de Lucena Del Cid e Teruel. Fechando no primeiro pelotão em 37º lugar, a brasileira conseguiu ser a melhor ciclista da sua equipe, Bepink Bongioanni, no dia. A performance teve impacto na classificação geral e ela subiu 11 posições para fechar a etapa na 79ª colocação.

As coisas mudaram radicalmente na etapa disputada nesta quarta-feira (1º). No trajeto de 142,3km entre as cidades de Molina de Aragón e Zaragoza, Tota Magalhães cruzou a linha de chegada na 91ª posição. Como resultado, a brasileira agora aparece em 93º lugar da classificação geral da prova.