FIE responde CBE e informa que não houve erro no Pré-Olímpico

A CBE dizia que o canadense teria feito um movimento intencional de queda a fim de evitar o toque, o que não é permitido. Após a revisão, a FIE chegou à conclusão de que o canadense conseguiu o toque no braço do brasileiro - que por sua vez errou o contra-ataque -, e somente depois escorregou e caiu. Sendo assim, não houve ilegalidade no lance, confirmando a decisão que já havia ocorrido na competição.

Sem vaga olímpica

A CBE sabia que o resultado do Pré-Olímpico não poderia ser modificado, mas solicitava que Alexandre Camargo também ficasse com uma vaga olímpica a fim de reparar a "injustiça ocorrida". Nesse caso, a ideia é que ele herdasse uma das cotas da França, uma vez que o país recebeu seis vagas por ser sede do megaevento e não utilizou nenhuma delas.

Em reposta, a FIE disse que isto não será possível, já que essas vagas não utilizadas pelo país-sede só podem ser repassadas à Tripartite (destinada a países menores, normalmente), seguindo o próprio sistema qualificatório olímpico da esgrima. Assim, o Brasil terá três atletas na modalidade em Paris-2024: Nathalie Moellhausen (espada), Guilherme Toldo (florete) e Mariana Pistoia (florete).