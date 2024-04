Rafaela Silva terá muitos motivos para não esquecer do dia 26 de abril de 2024. Ela teve uma campanha arrasadora no Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô, realizado no Rio de Janeiro (RJ), e conquistou a medalha de ouro ao vencer a atual campeã mundial e número um do mundo da categoria até 57kg. Assim, ela completou o "bingo" de conquistas na Cidade Maravilhosa: sagrou-se campeã mundial, olímpica e continental em terras cariocas.

"Me sinto muito privilegiada de conquistar os principais títulos do judô dentro da minha casa, no Rio de Janeiro. A torcida nunca decepciona. Às vezes, como hoje, a luta está dura, mas com a torcida brasileira não tem como a gente desistir. Vim aqui focada e esses pontos são muito importantes para a corrida olímpica. Estou feliz com o meu desempenho e vou continuar trabalhando duro para buscar mais uma medalha em Paris 2024", disse Rafaela Silva.

Natural do Rio de Janeiro, Rafa conquistou seu terceiro título internacional em sua cidade-natal apenas dois dias depois de completar 32 anos de idade. Como presente de aniversário "atrasado", ela repetiu as conquistas do Mundial de Judô de 2013 e dos Jogos Olímpicos Rio-2016, quando também foi medalhista de ouro. Além disso, ela medalhou em dois Grand Slams realizado em terras cariocas: uma prata em 2011 e um bronze em 2009.