São Paulo vence Cobresal e vai às oitavas com toque de Zubeldía e golaços

Cobresal responde e marca. Aos poucos, os mandantes reagiram e foram premiados em jogada que surgiu com erro de passe de Alisson: Franco García recebeu pela direita e cruzou para Mesias, que escorou para o centroavante Coelho empurrar, já na pequena área, para as redes de Rafael: 1 a 0.

Inspirados, Luciano e Michel Araújo empatam. Já mais adaptado à velocidade da bola, o Tricolor voltou a ter a bola e engatou alguns ataques que empolgaram os brasileiros presentes no estádio em Calama. Primeiro, Luciano obrigou Requena a trabalhar e, depois, Michel Araújo cabeceou no travessão do rival. Foram os dois são-paulinos, aliás, que protagonizaram o gol que saiu aos 37 minutos: o meio-campista arrancou em diagonal e, depois de passar por dois defensores, acionou o atacante, que bateu forte e igualou: 1 a 1.

Luciano e Michel Araújo comemoram gol em Cobresal x São Paulo, jogo da Libertadores Imagem: Pedro TAPIA / PHOTOSPORT / AFP

Luciano perde gol inacreditável. O São Paulo teve uma oportunidade incrível desperdiçada pelo seu camisa 10 pouco antes do intervalo: após escanteio cobrado no ataque do Cobresal, Sandoval escorregou no rebote, e Calleri esticou para um isolado Luciano. Literalmente cara a cara com o goleiro desde que arrancou do meio-campo, o atacante tentou cavar e facilitou a defesa do adversário. O Tricolor ainda reclamou de dois pênaltis pouco depois, mas não foi atendido.

Zubeldía mexe e colhe frutos. Os visitantes voltaram para o 2° tempo mais devagar e, diante de algumas investidas chilenas, Zubeldía resolveu fazer uma mudança tripla: Nestor, Galoppo e Erick entraram nos lugares de Bobadilla, Michel Araújo e Ferreirinha. A iniciativa demorou menos de três minutos para dar resultado: Galoppo deu assistência para Nestor fuzilar e marcar um golaço: 2 a 1.