Olimpíadas: Clubes 'de base' formam 75% dos atletas já garantidos em Paris

Em Tóquio, 88% da delegação era formada por atletas ligados a clubes parceiros do CBC. Tais representantes conquistaram 15 das das 21 medalhas olímpicas dos últimos Jogos.

Alison dos Santos, o Piu, com a medalha de ouro após conquistar o título mundial nos 400m com barreiras, em 2022 Imagem: Steph Chambers/Getty Images

Alison dos Santos, Darlan Romani, Marcus D'Almeida, Mayra Aguiar e Rafaela Silva são alguns dos principais nomes confirmados vindos "da base". Pinheiros (SP), Unisanta (SP), Praia Clube (MG), Flamengo (RJ) e Sogipa (RS) integram as equipes filiadas com mais competidores já convocados para Paris.