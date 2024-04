'Não caiu a ficha', diz Rayssa Leal sobre influenciar jovens aos 16 anos

"De alguns campeonatos para cá, a gente tenta entender qual estratégia é a melhor para gente usar no World Skate, porque cada campeonato é diferente. Tem que usar estratégias e manobras diferentes que a gente dá no nosso dia a dia. E eu estou andando sempre com o meu irmão, que é meu coach, então cada um vai puxando o outro. Acho que tudo isso vai ajudar na conquista do ouro. É o que a gente está contando, que dê uma boa nota, com fé em Deus", comentou.