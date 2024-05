Juvenis brasileiros estreiam com vitória na Copa do Mundo

O Time Brasil estreou com vitória sobre a África do Sul, por 2 a 1, na categoria Júnior da Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas, na Turquia. Nesta quarta-feira (8), Vitória Miranda e Luiz Calixto saíram atrás no confronto, mas garantiram o resultado na partida de duplas, com direito a 16 pontos marcados no super tie-break. Por outro lado, os tenistas brasileiros saíram derrotados nas demais categorias.

O confronto dos juvenis contra os sul-africanos foi de tirar o fôlego do início ao fim. Primeiramente, Vitória Miranda foi superada por Bongumenzi Biyela em três sets, parciais de 6/0, 3/6 e 7/5. Na sequência, Luiz Calixto buscou o empate ao vencer Ntando Nokama, por 2 a 0 (6/1 e 6/2). Por fim, nas duplas, Calixto e Miranda lutaram ponto a ponto contra Biyela e Nokama e só confirmaram o resultado no 16º ponto do super tie-break, com o placar de 2 a 1 (6/4, 5/7 e 16/14). Derrotas nas outras categorias Na classe Open masculina, os atletas mineiros não resistiram aos fortes adversários britânicos. Gustavo Carneiro perdeu para o atual número 5 do ranking ITF, Gordon Reid, por 2 a 0 (6/0 e 6/2). Já Daniel Rodrigues, fez um jogo duro contra o melhor tenista do mundo, Alfie Hewett, mas também foi superado, só que por 2 a 1 (3/6, 7/5 e 7/5). Nas duplas, Ben Bartram e Dahnon Ward venceram Carneiro e Bruno Makey, com parciais de 6/1 e 6/4.