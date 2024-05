Sesi Franca é o primeiro semifinalista do NBB 2023/2024

O Sesi Franca está em mais uma final do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quarta-feira (8), os atuais bicampeões da competição venceram o Paulistano por 80 a 73 e fecharam a série de quartas de final em 3-0. Na próxima fase, o Franca pode reeditar a final da temporada passada com o São Paulo.

O destaque da partida ficou com Jhonatan. O jogador marcou 19 pontos e foi o principal pontuador do Sesi Franca. Além dele, Lucas Dias, Márcio, Scala, David Jackson e Hinkle terminaram a partida com a pontuação na casa dos dois dígitos. Crescenzi, do Paulistano, fez 24 pontos e foi o cestinha no confronto. Na semifinal do NBB, o Sesi Franca agora aguarda a definição do confronto entre São Paulo e Minas. A série entre as duas equipes vai para o terceiro jogo, com uma vitória para cada lado. Em caso de classificação do tricolor paulista, o duelo será uma reedição da final da última temporada, da qual o Franca saiu com o título.