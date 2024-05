Marina Dias e Igor Silva vão ao pódio em Salt Lake City

Tem pódio brasileiro nos Estados Unidos! Na etapa de Salt Lake City da Copa do Mundo de paraescalada, Marina Dias e Igor Silva ficaram entre os três primeiros colocados da classe RP3 do torneio. No feminino, Marina conquistou a medalha de prata, enquanto Igor levou o bronze na disputa entre os homens.

Atual campeã mundial da modalidade, Marina Dias terminou sua campanha na segunda colocação geral, com um score de 42. Ela acabou atrás da estadunidense Nat Vorel, que alcançou a pontuação de 45+. Manca Smrekar, da Eslovênia, completou o pódio em terceiro lugar. Natural da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, ela foi a primeira brasileira a estrear em competições internacionais na paraescalada e venceu as duas últimas edições da etapa de Salt Lake da Copa do Mundo. No masculino, o japonês Tadashi Takano foi o grande destaque da decisão, conquistando a medalha de ouro com o máximo de pontos. Igor Silva fez o score de 28+ e fechou com o bronze, enquanto o britânico Luke Smith (32) levou a prata. O paratleta carioca subiu no pódio na sua primeira participação em um evento internacional. Ele e Marina competem na classe RP3, destinada aos escaladores que possuem comprometimento leve da força muscular em pelo menos um dos membros do corpo.