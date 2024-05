Palmeiras goleia o São Paulo e segue 100% no Brasileiro Sub-20

Chocolate no Choque-Rei! No Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, o Palmeiras visitou o rival São Paulo e venceu o clássico pelo placar elástico de 5 a 1. Com o resultado, o Verdão conquistou sua sexta vitória consecutiva no Brasileiro Sub-20 e segue com 100% de aproveitamento na competição. Nesta quarta-feira (8), Athletico-PR, Ceará e Cuiabá também venceram.

Os autores dos gols do Verdão foram o zagueiro Benedetti, os meias Allan e Antônio Marcos, o ponta Riquelme Fillipi e o centroavante Luighi. O atacante Paulinho descontou para o Tricolor. No momento, o time alviverde abriu três pontos de vantagem na liderança sobre o Grêmio, que não jogou na rodada por conta da catástrofe climática que assola todo o estado do Rio Grande do Sul. O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (15), às 15h. Já o São Paulo, entra em campo na mesma data, às 16h, para encarar o Cruzeiro. Mais vitórias no Brasileiro Sub-20 Outras três equipes se saíram vitoriosas no dia cheio de partidas pelo Brasileiro Sub-20. Em Curitiba, o Athletico-PR derrotou o América-MG pelo placar de 2 a 1. João Gomes e Walace balançaram as redes para o paranaense, enquanto Samuel Bastos descontou a favor do Coelho. Já em Salvador, o Bahia foi superado pelo Ceará, que venceu o confronto por 2 a 1. Fernando Gabriel e Guilherme foram os autores dos tentos do Vozão. Por fim, o Cuiabá surpreendeu o Corinthians e goleou o clube paulista por 4 a 0, com gols de Dyego, Gustavo, Jadson e João Vitor.