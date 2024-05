Em especial da TV Globo, Hebert Conceição lembra virada em ouro olímpico

A virada épica que marcou a conquista do ouro olímpico para o boxeador brasileiro Hebert Conceição nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, será lembrada pelo atleta no especial 'Minha Medalha', com exibição prevista para o próximo sábado (11) no intervalo da novela 'Renascer', e em versão estendida no 'Esporte Espetacular' do dia seguinte.

Hebert Conceição venceu por nocaute nos instantes finais da luta contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak na final da categoria até 75 kg das Olimpíadas realizadas no Japão há três anos. O brasileiro tinha perdido os dois rounds anteriores e dependia do nocaute para conquistar o ouro.

"Nós sabíamos a pontuação a cada round que passava. Quando acabaram o primeiro e o segundo eu sabia que tinha perdido. A vida do brasileiro é uma vida de luta. A minha vida foi uma vida de luta. Nada foi fácil para mim. E não seria o ouro que ia vir fácil", disse o atleta no especial da Globo.