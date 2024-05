Mariana faz 2, e Flamengo vence no Brasileirão Feminino sub-20

Três jogos abriram o segundo turno do Campeonato Brasileiro Feminino sub-20, o Brasileirão Feminino sub-20, nesta quarta-feira (8). No Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Flamengo contou com dois gols de Mariana para vencer a UDA por 4 a 2 e assumir a ponta do grupo C. Na mesma chave, o Fortaleza bateu o Sport por 2 a 1 e segue na cola. Invicto no grupo D, o Botafogo derrotou o JC por 5 a 0.

Mariana foi o grande nome da vitória do Mengão em Alagoas. Aos 28 minutos, a jogadora achou um belo passe para Gica, que driblou a goleira e abriu o placar. Na volta do intervalo, ela colocou as rubro-negras na frente logo depois que sofreram o empate. A UDA empatou novamente, mas ela brilhou outra vez e para deixar o confronto em 3 a 2. Perto do término do confronto, Ingrid completou cruzamento e deu números finais a partida. O resultado deixou o Flamengo na liderança do grupo C, com 15 pontos. A equipe rubro-negra perdeu apenas uma partida e vem de uma sequência de três vitórias consecutivas. A UDA segue na lanterna da chave D com apenas três pontos somados em seis jogos.