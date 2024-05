Nick Albiero faz índice para Paris nos 200m borboleta

Outras provas

Nas outras finais do dia da Seletiva Olímpica, nenhum atleta conseguiu o índice para Paris-2024. Nos 100m costas masculino, Guilherme Basseto foi o campeão da prova com um tempo de 54s14, acima do índice de 53s74. Gabriel Fantoni (54s39) e Pedro Henrique Mota (55s28) completaram o pódio.

Nathália Almeida ficou em primeiro lugar nos 200m medley feminino, com um tempo de 2min13s81. O índice da prova era de 2min11s47. Gabrielle Roncatto (2min14s73) e Fernanda Celidônio (2min14s85) levaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Nos 100m costas feminino (índice de 59s99), Maria Luiza Pessanha venceu com 1min01s86. Fernanda de Goeij (1min02s46) e Aléxia Assunção (1min02s62) fecharam o top-3 da prova.

Por fim, nos 200m peito masculino (índice de 2min09s68), Guilherme Camossato foi o mais rápido, completando a prova em 2min12s20. Caio Pumputis (2min12s29) e Raphael Rached (2min13s39) também foram ao pódio.