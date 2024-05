Boscardin e Zanellato seguem adiante nas duplas em Santos

Na chave de duplas do Challenger de Santos, no litoral paulista, os brasileiros Pedro Boscardin e Nicolas Zanellato venceram suas respectivas partidas e se classificaram às quartas de final do torneio. Eles são os últimos representantes do Brasil na competição, que teve outros oito tenistas eliminados nesta quarta-feira (8).

Na quadra 1 do evento, Nicolas Zanellato e o estadunidense Bruno Kuzuhara enfrentaram os brasileiros Enrique Bogo e Rafael Tosetto pela fase de oitavas de final. Em quase uma hora e 30 minutos de partida, Nicolas e seu parceiro superaram os rivais pelo placar de 2 a 0 (6/2 e 7/5). Agora, eles jogarão contra os argentinos Leonardo e Valerio Aboian nesta quinta-feira (9), às 14h20. Na sequência, foi a vez de Pedro Boscardin entrar em quadra, ao lado do cazaque Dmitry Popko. Eles derrotaram Rai Vicente de Araújo e Lucas Ranciaro, ambos do Brasil, por 2 a 0 (6/3 e 6/0). Seus próximos adversários serão o colombiano Andrés Urrea e o israelense Roy Stepanov, cabeças de chave número três do torneio. O duelo entre eles ocorrerá também na quinta, às 12h.