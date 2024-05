Isabela Abreu não passa das qualificatórias em Sófia

Em aquecimento para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Isabela Abreu entrou em ação em um torneio do circuito mundial de pentatlo moderno nesta quarta-feira (8). Em Sófia, capital da Bulgária, a única brasileira classificada no esporte competiu na etapa da Copa do Mundo. Ela acabou se despedindo nas qualificatórias ao somar 971 pontos.

Isabela competiu no grupo A da qualificatória, primeira fase da competição. Ela teve sua melhor performance na laser run, corrida combinada com tiro. Nessa prova, a brasileira completou o circuito em 12min31s30. Na classificação ficou com 549 pontos na 16ª posição. Por outro lado, Isabela não conseguiu repetir desempenho parecido nas outras duas provas. Na esgrima, ela conseguiu oito vitórias em 16 jogos e terminou com a 21ª posição da prova, somando 187 pontos. Já na natação, fechou com o 23º lugar com 2min37s62 e conseguiu 235 pontos.