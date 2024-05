Dream Tour divulga lista de classificados para nova temporada

O Dream Tour, elite do Circuito Brasileiro de Surfe, já tem sua lista de atletas classificados da nova temporada. A competição, em segundo ano no novo formato, vai contar com 88 atletas. Desse número, dois são atletas convidados (wildcards) ao longo das etapas e 21 deles novos participantes.

A região Sudeste terá maioria no Dream Tour 2024, com 35 atletas representantes, sendo 27 homens e 8 mulheres. Em seguida vem o Nordeste, com a segunda maior participação com 32 atletas, sendo 25 homens e 7 mulheres. O Sul tem 19 classificados, com 11 homens e 8 mulheres. A primeira etapa do Circuito vai acontecer entre os dias 28 de maio e 3 de junho, em Porto de Galinhas (PE). Confira a lista. "A diversidade regional no Campeonato Brasileiro de Surfe, o Dream Tour, impulsiona a evolução do esporte. Cada região traz consigo suas próprias condições de ondas, estilos de surfe e heranças culturais únicas, criando um caldeirão de talento e criatividade," disse o vice-presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), Paulo Moura. Novatos Ryan Kainalo, representante de Ubatuba, é um dos novatos do Dream Tour 2024. Ele tem apenas 18 anos, mas conta com uma trajetória ascendente de títulos como bicampeão sul-americano Junior, bicampeão do Balito Junior e terceiro colocado na etapa do Rio de Janeiro. "Sempre morei em São Paulo, com 11 fui para Ubatuba e tive o incentivo dos meus pais para começar a surfar. Depois disso nunca mais parei, foi algo que se tornou natural pra mim. Fiquei com vontade de competir ao ver os atletas brasileiros nas competições mundiais e esse é meu principal objetivo, ser um deles", contou.