Luisa Stefani estreia com vitória relâmpago no WTA 1000 de Madri

53 minutos. Esse foi o tempo que Luisa Stefani e Demi Schuurs levaram para passar pela estreia do WTA 1000 de Madri. Assim, a dupla da brasileira e holandesa, cabeça-de-chave número 3 do torneio, venceu a dupla da polonesa Magda Linette e da chinesa Shuai Zhang. O placar foi de 2 sets a 0 (6/1 e 6/2) e agora enfrentam outras duas chinesas, Wang/Zheng, por um lugar nas quartas de final.

Na primeira parcial, Luisa e Demi quebraram as adversárias em três oportunidades entre seis breakpoints que surgiram ao longo do set. Além disso, não cederam nenhuma chance de devolver alguma dessas quebras. Não tiveram o saque tão eficiente quanto a dupla adversária, acertou 66,7% dos primeiros serviços, contra 82,6% vindo do outro lado. Em compensação, foram muito eficazes na devolução, com altos aproveitamentos de conversão de pontos recebendo tanto o primeiro quanto o segundo saque (52,2% contra 20%).

Em sequência, a brasileira, número dez do ranking de duplas, e a holandesa, número 12, confirmaram seu favoritismo. A dupla adversária tem a chinesa ocupando a 61ª colocação e a polonesa sendo a 49ª. Desse modo, Luisa e Demi quebraram mais duas vezes o serviço das adversárias em quatro oportunidades no segundo set. Mais uma vez, não deram chance das oponentes esboçarem uma reação. Venceram todos os pontos que jogaram com primeiro serviço e metade dos pontos que estavam devolvendo.