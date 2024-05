Estrela da TV chilena perde filho de 6 anos em incêndio trágico

Francisco sofreu lesões respiratórias e foi transferido para a Clínica Alemã de Santiago, onde se encontra em coma induzido. Mariana e a filha mais velha também foram hospitalizadas. A menina já recebeu alta, enquanto a atriz se encontra em um quadro estável.

As primeiras investigações apontam para a hipótese de o incêndio ter sido provocado pelo contato entre uma fonte de calor e algum material inflamável. Outra possibilidade, segundo o delegado responsável pelo caso, Ricardo Jara, aponta uma sobrecarga na rede elétrica da residência.

Nascida na Venezuela, Mariana Derderián vive no Chile desde a infância e ganhou fama atuando nas novelas do país. "Mamá Mechona" (2013) e "La Chúcara" (2014) foram alguns de seus trabalhos. Ela também é recordada por lá por ter protagonizado a versão local da novela infantil "Floribella" (2006), interpretando o papel que, no Brasil, foi de Juliana Silveira.