Quad avança à semifinal na Copa do Mundo de tênis CR

Open na reclassificação

As equipes brasileiras no masculino e feminino open não conseguiram avançar à disputa por medalha na Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas. Com a vitória por 2 a 1 contra a África do Sul na última rodada, os homens fecharam em segundo do grupo 1 e vão estrear na chave pelo 5º lugar contra a Tailândia. Já as mulheres terminaram em último de seu grupo e terão que buscar o 9º lugar contra o Marrocos.

Assim como no Quad, o time júnior do Brasil enfrentou o Japão nesta quinta-feira. Diferentemente da equipe adulta, Luiz Calixto e Vitória Miranda acabaram superados por 3 a 0. Apesar disso, eles ainda têm chance de se classificar para a semifinal da categoria. Isto porque venceram a África do Sul na estreia e vão jogar contra a Bélgica pela segunda posição do grupo.