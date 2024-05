Blumenau vence o São José e mantém boa fase na LBF

Em confronto válido pela temporada regular da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Unisociesc Blumenau superou o São José Basketball por 63 a 48, em jogo realizado no Ginásio Galegão, em Santa Catarina. O resultado foi a segunda vitória consecutiva do time catarinense na competição, que se consolidou na sexta colocação geral.

A cestinha do Blumenau foi a veterana Silvia Gustavo, capitã da equipe e autora de 15 pontos, sete rebotes e duas assistências no jogo. Aos 41 anos de idade, a atleta paulista fez parte da seleção brasileira feminina que disputou os Jogos Olímpicos de Atenas-2004 e de Londres-2012. Outra que obteve um ótimo desempenho foi a argentina Melisa Gretter, que terminou com sete pontos, 10 assistências e seis rebotes. Do lado do clube paulista, o destaque ficou para a ala Nany Carvalho, que marcou 19 pontos e nove rebotes. O elenco comandado pela técnica Bruna Rodrigues conquistou sua segunda vitória consecutiva na LBF, após terem vencido o AD Santo André no último sábado (4). Assim, o Blumenau se encontra no sexto lugar da classificação geral, em uma campanha de oito triunfos e sete derrotas. Já o São José, conheceu seu oitavo revés consecutivo e estacionou na sétima posição.