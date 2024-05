Guilherme Caribé se garante nos Jogos Olímpicos de Paris

E os revezamentos?

A questão dos revezamentos é que a CBDA só deve confirmar os atletas classificados ao fim da seletiva. Acontece que o Brasil tem vaga em cinco revezamentos na Olimpíada e, por isso, pode levar até 10 atletas para nadar apenas as provas de revezamento em Paris. No momento, as 10 vagas seriam ocupadas pelos atletas classificados para os revezamentos 4x100m e 4x200m livre. Com os 10 lugares preenchidos, a CBDA teria que de certa forma improvisar no revezamento 4x100m medley misto, sem poder convocar atletas apenas para essa prova.

Até o momento, os 10 atletas relay only seriam: Stephanie Balduccini (4x100 e 4x200), Maria Paula Heitmann (4x200), Ana Vieira (4x100), Giovanna Reis (4x100), Marcelo Chierighini (4x100), Murilo Sartori (4x200), Fernando Scheffer (4x200), Eduardo Moraes (4x200), Gabriel Santos (4x100) e Breno Correia (4x100). Atletas que foram campeões nos 100m peito, costas ou borboleta aguardam para saber se poderão ir à Paris. Eles precisam que algum dos 10 atletas que estariam levando as cotas de revezamento atualmente fizesse o índice olímpico em alguma prova, abrindo assim uma vaga no time.

Outras provas do dia

Nos 1500m nado livre (índice de 15min00s99), Guilherme Costa, o Cachorrão, foi o vencedor com um tempo de 15min03s42. Já classificado para nadar os 200m e 400m livre, Cachorrão disse ao OTD que não gostaria de nadar os 1500m na Olimpíada, focando nas provas mais curtas do seu programa. O segundo colocado da prova foi Thiago Ruffini (15min16s26), seguido por Pedro Guastelli (15min20s29). Já nos 200m medley (índice 1min57s94), Vinícius Lanza foi o mais rápido com 2min00s06, ficando acima do índice olímpico. Caio Pumputis (2min00s16) e Stephan Steverink (2min01s58) fecharam o pódio.

Por fim, nesta quinta-feira também aconteceu a disputa dos 200m peito feminino. Gabrielle Assis foi finalista da prova no Mundial de Doha no começo deste ano e quebrou o recorde brasileiro em mais de uma ocasião durante o ciclo olímpico. Porém, a prova tem um dos índices olímpicos mais fortes da natação nos Jogos Olímpicos de Paris com 2min23s91. Na final da Seletiva Olímpica, Gabi Assis nadou em 2min26s94 para levar a medalha de ouro, mas sem o índice olímpico. Bruna Leme (2min28s29) e Andressa Simião (2min32s87) também foram ao pódio na prova.