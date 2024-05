Santos vence Fortaleza e sobe para 3º no Brasileirão sub-20

O Santos conquistou sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro sub-20 de futebol masculino. Nesta quinta-feira (9), os Meninos da Vila foram até a cidade de Horizonte, no Ceará, e venceram o Fortaleza por 2 a 0. Bernardo e Diego Borges marcaram os gols do triunfo que colocou o Peixe na terceira posição da tabela.

Como resultado da vitória, o Santos chegou a 13 pontos e ultrapassou o Bahia para assumir a terceira posição. A equipe paulista está a dois pontos do Grêmio, vice-líder com 15. O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na liderança do Brasileirão sub-20 com 18. A derrota fez o Fortaleza cair para 11º lugar, somando apenas 7 pontos. Outros dois jogos do Brasileirão sub-20 estavam previstos para acontecer nesta quinta-feira. O Grêmio enfrentaria o Flamengo em casa, enquanto o Internacional jogaria contra o Cruzeiro em Minas Gerais. No entanto, as partidas acabaram adiadas por conta das tragédias causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Diretamente afetadas, os clubes gaúchos tiveram seus jogos adiados sem prazo para retorno estimado.