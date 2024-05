Corinthians e São Paulo ficam no empate pelo Brasileiro Sub-20

Tudo igual na Fazendinha! Pela sexta rodada do Brasileiro Sub-20 de futebol feminino, Corinthians e São Paulo terminaram empatados em 1 a 1. Ambos os times paulistas seguem vivos na briga pela classificação ao mata-mata do torneio. Em outro duelo do dia, o Minas Brasília aplicou um sonoro 9 a 1 sobre o Cuiabá.

Sobre a partida Após um começo bastante truncado, o São Paulo conseguiu abrir o placar aos 31 minutos. A lateral-esquerda Giselly roubou a bola da defesa, invadiu a área e rolou para a lateral-direita Yasmin deixar o seu. Mais tarde, a centroavante Rafa Rodrigues, do Corinthians, arriscou uma finalização de muito longe e anotou um golaço para empatar o confronto. As Brabinhas seguiram pressionando o rival, mas não conseguiram criar boas oportunidades para virar a disputa. O roteiro seguiu o mesmo na volta do intervalo e o Timão iniciou no ataque em busca do seu segundo gol. Com o passar do tempo, o Tricolor melhorou seu desempenho e passou a levar perigo à meta alvinegra. No entanto, elas não tiveram sucesso em furar a defesa das donas da casa, assim como o Corinthians não conseguiu responder as investidas do adversário.