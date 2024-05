Paulo Salmin e Israel Stroh estreiam com vitória na Eslovênia

As competições de duplas começaram nesta quinta-feira (9) no Aberto Paralímpico da Eslovênia de tênis de mesa. Na competição realizada na cidade de Lasko, duas parcerias brasileiras entraram em ação. Paulo Salmin e Israel Stroh conseguiram estrear com vitória, enquanto as outras equipes saíram derrotadas.

Pela fase de grupos da classe MD4, Salmin e Stroh venceram a dupla formada pelo neozelandês Matthew Britz e pelo norte-americano Samuel Altshuler. A vitória dos brasileiro veio em sets diretos, com parciais de 11/6, 11/7 e 11/8. Paulo Salmin e Israel Stroh retornam à mesa nesta sexta-feira (10), para jogar contra os britânicos Billy Shilton e Paul Karabardak na segunda rodada. Em seguida, eles encerram a fase de grupos diante dos poloneses Piotr Manturz e Micha? Deigsler.